Polizei Münster

POL-MS: Hausbewohner im Urlaub - Einbruch in Einfamilienhaus

Münster (ots)

Am Freitagabend (12.1., 19:30 Uhr) verschafften sich zwei unbekannte Täter durch Einschlagen des Küchenfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße In der Aue.

Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertvollem und entwendeten Bargeld. Die Unbekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch Videoaufzeichnung bemerkten die Hauseigentümer die Tat, während sie sich selbst im Urlaub befanden.

Nach Sichtung der Aufnahmen können die beiden Täter als männlich, im Alter von ca. 25-35 Jahre beschrieben werden. Beide trugen eine zweifarbig gestreifte Mütze. Ein Täter trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und einen Rucksack mit rotem Anhänger. Der zweite Täter trug eine helle Hose und eine dunkle Jacke.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. In diesem Fall bittet die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell