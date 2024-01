POL-MS: Erneuter Einbruch an der Hogenberstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Nach einem Einbruch am Donnerstagabend (11.1., 18:30-20:30 Uhr) in der Wilhelm-Spieker-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbemerkt Zugang zum Garten und zur Terrassentür des Einfamilienhauses. Zunächst versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein Loch in die ...

mehr