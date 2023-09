POL Schwaben Nord: Unbekannter Zeuge gesucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (05.09.2023) ging ein bislang unbekannter Täter einen Busfahrer in der Zugspitzstraße körperlich an und verletzte diesen dabei leicht. Gegen 07.00 Uhr schlug der bislang unbekannte Fahrgast zunächst gegen die Fahrerkabine und beleidigte den Busfahrer mehrfach. Anschließend schlug der bislang unbekannte den Busfahrer offenbar auf den Hinterkopf. Danach flüchtete er in ...

