Polizei Münster

POL-MS: Einbruch an der Wilhelm-Spieker-Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am Donnerstagabend (11.1., 18:30-20:30 Uhr) in der Wilhelm-Spieker-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbemerkt Zugang zum Garten und zur Terrassentür des Einfamilienhauses. Zunächst versuchten sie, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein Loch in die Scheibe und ver-schafften sich so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten sie anschließend das Schlafzimmer. Hier entwendeten sie einen Tresor mit diversen Dokumenten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch bei der Polizei unter 0251 275-0 zu melden.

