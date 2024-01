Polizei Münster

POL-MS: Glatteis führt zu Unfällen auf den Autobahnen und im Stadtgebiet - Polizei warnt vor glatten Straßen

Münster (ots)

Blitzeis führte ab Donnerstagabend (11.1., 18 Uhr) bis zum Freitagmorgen (12.1., 07:30 Uhr) im Stadtgebiet und auf den Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Münster zu 38 Unfällen.

Im Bereich der Autobahn der Polizei Münster ist es zu acht Verkehrsunfällen gekommen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Im Stadtgebiet führte das Glatteis zu 30 Unfällen. Bei 26 Unfällen blieb es bei Blechschäden.

Am Donnerstagabend (11.1., 18:44 Uhr) stürzte eine Radfahrerin an der Hammer Straße. Sie verletzte sich dadurch leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 21:31 Uhr stürzte eine 20-jährige an der Straße Bült aufgrund von Glätte vor einen querenden Bus. Der Bus rollte über die Beine der Frau und verletzte sie schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Am Hessenweg fuhr ein Fahrzeugführer am frühen Morgen (12.1., 06:25 Uhr) aufgrund von Glätte gegen eine Laterne. Er wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte behandelt.

Am Freitagmorgen (12.1., 07:03 Uhr) kam ein Autofahrer auf glatter Fahrbahn von der Straße an und fuhr in den Graben und wurde schwer verletzt. Ein zur Hilfe kommendes Fahrzeug der Feuerwehr rutschte ebenfalls in den Graben und beschädigt dabei zwei weitere Fahrzeuge.

Die Polizei rät, die Fahrweise den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen und auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad besonders vorsichtig zu sein.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell