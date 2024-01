Polizei Münster

POL-MS: Treckerkonvoi zieht durch Münster - 2.000 Fahrzeuge bei Sternfahrt

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörden Borken, Coesfeld, Gütersloh, Steinfurt und Warendorf und der Polizei Münster

Im Rahmen einer Sternfahrt waren am Donnerstagnachmittag (11.1.) ab 15:30 Uhr circa 2.000 Landwirte mit ihren Fahrzeugen - zumeist Treckern - im Stadtgebiet Münster unterwegs.

Die Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer kamen aus den Kreisen Borken, Coesfeld, Gütersloh, Steinfurt und Warendorf und sammelten sich an verschiedenen Punkten in Greven, Everswinkel, Nottuln und Münster, um gemeinsam eine Sternfahrt in Richtung des Münsteraner Schlosses zu unternehmen.

Die Polizei war am Donnerstag mit starken Kräften im Einsatz, um die Wahrung des Versammlungsrechts zu gewährleisten und Verkehrsbehinderungen zu minimieren. Leider trennten sich einige Treckerfahrer von der Versammlung, um auf eigene Faust durch die Innenstadt zu fahren. Es kam zu einer Blockade im Bereich der Adenauerallee, die schnell durch die Polizei aufgelöst und strafrechtlich verfolgt wurde. Danach wurden die Trecker aus der Innenstadt geleitet.

"Die Verkehrsbeeinträchtigungen waren heute noch einmal deutlich größer als bei den Versammlungen am Montag, obwohl im Verlauf des Einsatzes eine Verkürzung der Aufzugswege mit dem Veranstalter kooperiert wurde. Die rechtliche Verpflichtung eine Versammlung zu schützen bedeutet auch, dass Andere Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Das ist nicht immer angenehm. Wir danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld und ihr Verständnis", resümierte Einsatzleiter Volker Wittenbreder.

