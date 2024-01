Polizei Münster

POL-MS: Amtsgericht erlässt Haftbefehl - 42-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Münster/ Gescher (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Borken und der Polizei Münster

Nachdem die Polizei am Dienstag (9.1.) den Leichnam der 35-jährigen vermissten Gescheranerin in einem Waldstück aufgefunden hatte, steht nun das Obduktionsergebnis fest. Die 35-Jährige starb an einer komprimierten Gewaltanwendung gegen den Hals. Der noch am Dienstagabend (9.1.) festgenommene Tatverdächtige wurde am Mittwochnachmittag (10.1.) beim Amtsgericht vorgeführt. Ein Richterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Totschlags gegen den 42-Jährigen. Der Tatverdächtige bestreitet die Tat.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

