Polizei Münster

POL-MS: Abbiegeunfall am Hohenzollernring Ecke Lortzingstraße - 26-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag (9.1., 16:55 Uhr) bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer.

Der 77-jährige Autofahrer befuhr den Hohenzollernring in Richtung Hansaring und bog bei Grünlicht rechts in die Lortzingstraße ab. Die Radfahrerin befuhr ebenfalls den Hohenzollern-ring in Richtung Hansaring und wollte die Lortzingstraße bei Grünlicht überqueren. Dabei kam es zur Kollision. Die Radfahrerin verletzte sich leicht.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell