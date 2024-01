Polizei Münster

POL-MS: Durchsuchung eines Waldgebietes in Gescher - 35-jährige Vermisste aus Gescher tot aufgefunden

Münster / Gescher (ots)

Nachtrag zu Pressemitteilungen "35-Jährige weiterhin gesucht - Polizei bittet mit Bildern um Hinweise" (ots vom 4.1., 8:15 Uhr, Polizei Münster https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5684717) und "35-jährige Gescheranerin weiter vermisst - Polizei Münster setzt Mordkommission ein" (ots vom 28.12., 16:24 Uhr, Polizei Münster https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5681420) und "Gescher Kreis Borken - Aktuelle Vermisstensuche" (ots vom 21.12., 12:59 Uhr, Polizei Borken https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5677659)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Polizeikräfte einer Einsatzhundertschaft haben am Dienstag (9.1.) ein Waldgebiet in Gescher durchsucht und dabei einen in einem blauen Plastiksack gewickelten Leichnam entdeckt. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission hatten zuvor Funkzellendaten ausgewertet und daraufhin das Waldstück eingegrenzt. Bei dem gefundenen Leichnam handelt es sich um die vermisste 35-jährige Frau aus Gescher. Eine Obduktion am heutigen Mittwoch (10.1.) soll Auskunft über die Todesursache geben. Der schon im Verdacht stehende 42-jährige Ehemann der Vermissten wurde noch am Dienstagabend (9.1.) vorläufig festgenommen und soll heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Beschuldigte äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.

