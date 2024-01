Polizei Münster

POL-MS: Einbruch an der Hogenbergstraße - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in eine Wohnung an der Hogenbergstraße am Dienstagnachmittag (9.1., 15:30-19:00 Uhr) nach Zeugen.

Die unbekannten Täter hebelten zunächst die Terrassentür der Hochpaterrewohnung auf, verriegelten die Wohnung durch das Einlegen der Sicherheitstürkette von innen und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Aus verschiedenen Schränken und Vitrinen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. In diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0251 275-0.

