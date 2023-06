THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Tag des Bevölkerungsschutzes - Ein Publikumserfolg

THW-Präsident Friedsam übergab Bundesinnenministerin Faeser den THW-Jahresbericht 2022

Potsdam (ots)

Über 40 Organisationen und Behörden aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz stellten sich heute in Potsdam beim 1. Tag des Bevölkerungsschutzes vor.

Auch das Technische Hilfswerk (THW) war dabei: über 100 Helfer/innen aus 14 Ortsverbänden des Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt (LV BEBBST) präsentierten bei bestem Wetter einige der THW-typischen Einsatzfähigkeiten: Notstrom- und Wasserversorgung, diverse Fahrzeuge, vom Gabelstapler bis zum Tieflader mit Kipper, Gerätekraftwagen und Radlader sowie verschiedenste THW-Einsatzmöglichkeiten auf dem Wasser.

Das Motto der Veranstaltung lautete "Mitmachen und Mitwirken", was zahlreiche Interessierte an vielen Ständen des THW machen konnten. Die Besuchenden konnten mit einem Mehrzweckarbeitsboot mitfahren, sich an einem Sandsackfüllstand versuchen oder mit einer Virtual-Reality-Brille einen Blick in die Zukunft der Ausbildung in der Deichverteidigung werfen.

Auch Kinder hatten ihren Spaß auf einem BobbyCar Parcours oder bei einem Riesenjenga, das mit einem hydraulischen Rettungssatz (Spreizer) gespielt wurde. "Ich bin begeistert von diesem Zulauf: Viele wissbegierige Leute, die sich wirklich für die Fakten interessieren", sagte Daniel aus dem Ortsverband Bad Belzig.

Übergabe des THW-Jahresberichts 2022 an die Bundesinnenministerin

Im Rahmen des Bevölkerungsschutztages stellte THW-Präsident Gerd Friedsam den THW-Jahresbericht 2022 vor und übergab ihn Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

"Es ist etwas sehr besonderes, das Technische Hilfswerk", sagte Faeser in ihrer Ansprache. "Viele wissen gar nicht, dass der Bevölkerungsschutz ehrenamtlich geleistet wird, neben Beruf und Familie". Allen ehrenamtlichen Einsatzkräften spricht sie ihren großen Dank aus. Es gehe in der Zukunft um einen besseren und sichereren Umgang mit Naturkatastrophen. Die Jahrhundertflut 2021 und immer wieder auftretende Waldbrände zeigten, wie wichtig das sei, so die Innenministerin. Die Feuerwehr und das THW leisteten hierbei hervorragende Arbeit. Der Bevölkerungsschutztag biete eine Plattform zum ins Gespräch kommen, der persönlichen Begegnung und den Austausch sowie zur Entwicklung des gegenseitigen Verständnisses.

Landesbeauftragter Sebastian Gold wertete den Bevölkerungsschutztag als Erfolg: "Es ist grandios, dass dieser Tag heute stattfindet - Seit 2019 warten wir darauf", sagte er: "Dass das Wort Bevölkerungsschutz im Mittelpunkt steht, ist hervorragend, denn es ist wichtig, dass die Bevölkerung sensibilisiert ist und erfährt, welche Organisationen sich um diese Themen kümmern."

Christian Utech, Leiter des Referats Ehrenamt und Ausbildung beim Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und verantwortlich für die THW-Präsenz in Potsdam, zieht eine "sehr positive Bilanz: Ein großer Publikumsverkehr, sehr interessierte Besucher, hochmotivierte Aussteller, und all das bei einem Superwetter in einer schönen Lokalität: Wir sind absolut zufrieden."

Auch Jürgen Coym, Leiter der THW-Regionalstelle Potsdam, zeigte sich zufrieden: "Wichtig ist einerseits die extrem breite Palette von teilnehmenden Organisationen aus dem Bereich Bevölkerungsschutz, und andererseits bietet dieser Tag die Gelegenheit, dass diese Organisationen nach der langen Coronapause wieder ihre Kontakte aufbauen, und dafür bietet dieser Tag die beste Gelegenheit."

Text: Pablo Grimm

Fotos: Katja Vogt

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell