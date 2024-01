Polizei Wuppertal

POL-W: SG 55-Jähriger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montagnachmittag (23.01.2024) meldete ein Hinweisgeber gegen 17:00 Uhr der Polizei Schussgeräusche aus einem Wohnhaus an der Kyffhäuserstraße in Solingen-Mitte. Der 55-jährige Wohnungsmieter sollte nach den Angaben des Hinweisgebers im Besitz einer Schusswaffe sein und über Drogen verfügen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, vernahmen auch sie verdächtige Geräusche aus der Wohnung des Mannes. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Ermittlungsrichter die Durchsuchung der Wohnung an Noch bevor die Beamten die Wohnung betreten konnten kam der Beschuldigte hinaus. Von den vor Ort befindlichen Polizeibeamten wurde er daraufhin vorläufig festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten eine Schusswaffe (Luftpistole) sowie eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Offenbar hatte der Beschuldigte in der Wohnung mit der Luftpistole auf Kartons geschossen, was auch außerhalb der Wohnung zu hören war. Am heutigen Tag (23.01.2024) wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Antragsgemäß erließ dieser gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl.

