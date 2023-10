POL-UN: Unna - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Computerbetrug

Kamen (ots) - Unbekannte Täter drangen in Zeit von Freitagnachmittag (20.10.2023) bis Samstagmorgen (21.10.2023) in eine Erdgeschosswohnung am Mechelnkamp ein. Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 ...

