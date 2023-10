Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbruch in Fast-Food-Restaurant

Kamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (21.10.2023) gewaltsam in ein Fast-Food-Restaurant in der Straße Werver Mark in Kamen eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Zudem zerstörten sie einen Zigarettenautomaten und entwendeten teilweise den Inhalt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

