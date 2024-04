Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 66

Fulda (ots)

Am Sonntag (14.04.) kam es gegen 20.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der A 66, Fahrtrichtung Frankfurt a.M., zwischen den Anschlussstellen Fulda-Süd und Neuhof-Nord. Rettungs- und Einsatzkräfte sowie ein Kriseninterventionsteam wurde umgehend verständigt und zur Unfallstelle entsandt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhren zwei Motorräder die A 66 in südlicher Fahrtrichtung. Kurz nach der Anschlussstelle Fulda-Süd für der 27-jährige Motorrradfahrer aus dem Landkreis Fulda mit seinem Krad BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw Jaguar Land Rover eines 42-Jährigen aus Aschaffenburg auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kradfahrer vom Motorrad geschleudert und durch das Unfallgeschehen so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der zweite Kradfahrer, ein 31-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, war in das Unfallgeschehen nicht involviert, erlitt jedoch einen schweren Schock. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

