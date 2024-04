Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der K 19

Bad Hersfeld (ots)

Hohenroda. Am Sonntag (14.04.) befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Geisa mit seinem Audi S5 und zwei 17-jährigen Insassen um 19.56 Uhr die Kreisstraße 19 aus Wenigentaft kommend in Fahrtrichtung Mansbach. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr mit seinem Audi A4 ebenfalls die Kreisstraße 19 in entgegengesetzter Richtung. Als sich beide Pkw auf gleicher Höhe befanden kollidierten beide Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrer jeweils linken Fahrzeugseite. Der Audi S5 kam 200 m nach der Kollisionsstelle zum Stehen. Der Pkw Audi A4 überschlug sich aufgrund der Kollision. Der 19-jährige Fahrer des Pkw Audi A4 wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

