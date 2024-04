Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

Montabaur (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 08:40 h kam es auf der B 49 in Höhe Neuhäusel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Zurzeit laufen die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und die B 49 ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wir bitten von telefonischen Rückfragen derzeit abzusehen. Nach Beendigung der Unfallaufnahme wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell