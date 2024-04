Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Verkehrsunfall auf B490n am Losenbergtunnel in Olsberg

Olsberg (ots)

Auf der B480n, Ortsumgehung Olsberg kam es am Montagabend gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Arnsbergerin befuhr die Bundesstraße mit ihrem Mercedes GLA 180 aus Richtung Winterberg kommend. Kurz vor dem Losenbergtunnel geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit einem Sattelzug zusammen. Bei dem Unfall wurde die Arnsbergerin zum Glück nur leicht verletzt, sie konnte ihr stark beschädigtes Fahrzeug selber verlassen. Der 56-jährige LKW Fahrer aus Warendorf blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst, der mit 2 Rettungswagen und dem Notarzt vor Ort war, untersucht. Transportiert werden musste aber Niemand. Der Löschzug Bigge - Olsberg rückte mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Vor Ort wurde der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterie des PKW abgeklemmt. Die Wehrleute unterstützten zudem noch den LKW Fahrer bei Reparaturarbeiten, um die Zugmaschine zum Absatteln seines Aufliegers fahrtüchtig zu machen. Der PKW und die Zugmaschine mussten abgeschleppt werden. Später wurde noch die Fahrbahn von Trümmerteilen gereinigt. Die Bundesstraße war bis etwa 22:30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei durch Olsberg umgeleitet.

