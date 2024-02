FF Olsberg: Generalversammlung der Löschgruppe Olsberg - Brunskappel

Freiwillige Feuerwehr Olsberg

Am Samstag, dem 03.02.2024 fand die diesjährige Generalversammlung der Löschgruppe Brunskappel im Dorfgemeinschaftshaus statt. Löschgruppenführer Tobias Senge begrüßte alle anwesenden aktive Feuerwehrkameraden und passive Mitglieder der Löschgruppe. Sein besonderer Gruß galt dem Wehrleiter Marc Stappert sowie dem Ortsvorsteher und Feuerwehrkameraden Klaus-Peter Körner und Kreistagsmitglied und Feuerwehrkameraden Peter Newiger. Weiterhin begrüßte Senge besonders den Ortsheimatpfleger Günter Körner. In seinem Jahresbericht wurde die umfangreiche Arbeit der Feuerwehrleute wieder einmal deutlich. Neben den 15 Einsätzen, zu denen die Wehr ausrückte, kamen noch zahlreiche Stunden für Übungsabende, Schulungen und Lehrgängen hinzu. Insgesamt wurden im Jahr 2023 so etwa 1.200 Stunden ehrenamtlicher Dienst für die Allgemeinheit geleistet.

Wehrleiter Marc Stappert überbrachte den Dank seiner beiden Stellvertreter, des Bürgermeisters Wolfgang Fischer sowie des Stadtrates für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Er gab einen Überblick über die Planungen für das Jahr 2024 und hob in seinen Ausführungen die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung im Feuerwehrdienst hervor. Kassenwart Frank Wiegelmann stellte die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Löschgruppe in seinem Kassenbericht des Fördervereins der Löschgruppe vor. Ihm galt ein herzliches Dankeschön für seine geleistete Arbeit.

Im Anschluss beförderte Wehrleiter Stappert den Feuerwehrmann Jan-Christian Lörwald zum Oberfeuerwehrmann und nahm Johannes Bathen offiziell als Feuerwehrmann in die Einsatzabteilung der Löschgruppe Brunskappel auf. Anschließend standen noch besondere Ehrungen auf der Tagesordnung. Für 25 Jahre Treue zum Förderverein der Löschgruppe wurde Robert Kohlhase geehrt, auf 50 Jahre als passives Mitglied können Günter Körner, Meinolf Körner und Thomas Weller zurückblicken. Tobias Senge bedankte sich bei allen Anwesenden und überreichte zum Ausdruck seines Dankes jedem ein kleines Präsent.

Anschließend ergriff noch einmal Wehrleiter Stappert das Wort und verlieh dem Hauptfeuerwehrmann Christoph Körner für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren NRW in Gold. In seiner aktiven Dienstzeit ist Körner stets beispielhaft mit verantwortungsbewusstem und kameradschaftlichem Verhalten zur Stelle gewesen. Er steht der Löschgruppe weiter aktiv zur Seite und ist jederzeit bereit, den Dienst am Nächsten zu leisten. Zum Abschluss der Versammlung bedankt sich Ortsvorsteher Klaus-Peter Körner im Namen aller Brunskappeler für die vielen Aktivitäten, die neben dem Feuerwehrdienst für die Dorfgemeinschaft geleistet werden.

