FF Olsberg: Feuerwehr Elpe zieht Bilanz für das Jahr 2023

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Feuerwehr Elpe konnte die Löschgruppenführung neben den aktiven Kameradinnen und Kameraden auch die Vertreter aus Politik und Wehrführung begrüßen. Löschgruppenführer Thorsten Brolle berichtete über 23 Einsätze im Jahr 2023, welche das gesamte Aufgabenspektrum einer Feuerwehr abdeckten. Sowohl im Rahmen der technischen Hilfe, wie bei der Rettung von verunfallten Gleitschirmfliegern, als auch bei Brandeinsätzen, Beispielsweise aufgrund der Fehlfunktion einer Heizungsanlage, kamen die Wehrleute zum Einsatz. Vor allem zum Jahresende waren diese dann durch Sturm und Hochwasser geprägt.

Zusammen mit den Übungs- und Ausbildungsvorhaben, sowie diversen Arbeiten für die Dorfgemeinschaft wurden so 2622 Stunden ehrenamtlicher Arbeit für die Allgemeinheit geleistet. Ein Highlight des letzten Jahres war die Übernahme und Einweihung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wasser (TSF-W), welches nach diversen Lieferverzögerungen endlich in Dienst gestellt werden konnte. Es bringt Technik und Ausrüstung der Löschgruppe auf den aktuellen Stand und findet in dem ein Jahr zuvor eingeweihten Feuerwehrhaus seinen Platz. Auch für die Zukunft ist die Feuerwehr im Ort im Jugendbereich gut aufgestellt. Bei der im Vorfeld durchgeführten Versammlung der Jugendfeuerwehr, konnte über eine perspektivische Personalstärke von 13 Mitglieder und über die hohe Motivation der Angehörigen Mädchen und Jungen berichtet werden.

So konnten die Vertreter der Lokalpolitik in Person von Ratsmitglied Helmut Kreutzmann auch im Namen des Bürgermeisters, einmal mehr für Einsatz und Bereitschaft zum Engagement für die Allgemeinheit bedanken, was insbesondere in der heutigen Zeit als wertvoller gesellschaftlicher Beitrag erweist. Ausdrücklich schloss er auch Familien und Angehörige der aktiven Wehrleute ein, die häufig auf ihre Lieben verzichten müssen. Im Anschluss wurde zur traditionellen Agathafeier geladen und ein paar gemütliche Stunden verbracht.

