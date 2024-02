Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: 3650 ehrenamtliche Stunden bei der Feuerwehr Gevelinghausen

Olsberg (ots)

Auch die Löschgruppe Gevelinghausen hat zum Jahresbeginn zur Generalversammlung geladen. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Kameraden, gab Löschgruppenleiter Volker Kasper einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Die Löschgruppe Gevelinghausen wurde in 2023 zu 14 Einsätzen alarmiert. An 24 verschiedenen Lehrgängen zur Aus- und Fortbildung nahmen 18 Mitglieder teil. Hinzu kamen die 26 Dienstabende, an denen im Durchschnitt 16 Aktive teilnahmen, um sich für die Einsätze im Alltag vorzubereiten.

Zusätzlich opferten die ehrenamtlichen Helfer der Löschgruppe noch einen großen Teil ihrer Freizeit bei den Umbau- und Renovierungsarbeiten am Feuerwehrhaus und dem dazugehörigen Dorfgemeinschaftsraum. Insgesamt kommen die Feuerwehrkameraden somit auf 3650 ehrenamtlich geleistete Stunden. Kasper, sowie der stellvertretende Wehrleiter Sebastian Völmecke, bedankten sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz zum Schutz der Gevelinghauser Bürger und für die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung. "Allein an den Lehrgangsstunden kann man sehen, dass die Kameraden der Löschgruppe Gevelinghausen mit Feuereifer bei der Sache sind" so der stellvertretende Wehrleiter.

Ein Highlight des vergangenen Jahres war sicherlich die Fahrzeugweihe des neuen mittleren Löschfahrzeuges (MLF) und das damit verbundene Feuerwehrfest. "Die große Resonanz aus dem Ort war schon beeindruckend" so der Löschgruppenleiter.

Ortsvorsteher Thomas Loerwald war beeindruckt von der Leistung der Löschgruppe. Er bedankte sich, auch im Namen aller Bewohner von Gevelinghausen, bei allen Mitgliedern der Einheit für ihren unermüdlichen Dienst am Nächsten. "Viele bekommen gar nicht mit, was die Löschgruppe im Jahr so leistet, denn 3650 ehrenamtliche Stunden im Jahr sind für einen kleinen Ort wie Gevelinghausen schon eine enorme Leistung" so der Ortsvorsteher.

Abschließend konnte Sebastian Völmecke noch einige Beförderungen vornehmen.

Zum Feuerwehrmann wurde an diesem Abend Benedikt Kasper ernannt. Lukas Köster und Louis Becker zu Oberfeuerwehrmännern befördert. Des Weiteren wurde Timo Noll zum Hauptbrandmeister und Nico Rath nach erfolgreich bestandenem Lehrgang zum Brandinspektor befördert. Abschließend bedankte sich die Wehrleitung nochmals bei allen Aktiven für ihre geopferte Freizeit und wünschte allen ein unfallfreies Jahr und allzeit "Gut Wehr".

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell