Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Textilunternehmen - Hoher Schaden

Pfungstadt (ots)

In Pfungstadt rückte die Lagerhalle eines Textilunternehmens in der Retfordstraße in den Fokus einer kriminellen Bande. Zwischen Dienstagabend (6.6, 18 Uhr) und Mittwochmorgen (7.6, 8.30 Uhr) begaben sich die Täter mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug zur Rückseite des Firmengeländes. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Gebäude. Es wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. So wurde Bargeld aus dem Bürobereich entwendet. Des Weiteren wurden 740 Paar Sportschuhe, die vorwiegend im Bereich des Ringens und Boxens getragen werden, gestohlen. Die Täter nahmen ebenfalls Sportbekleidung sowie Schwitzanzüge an sich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere zehn Tausend Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass die Täter Fachwissen über den Bereich des Ringens sowie Boxens besitzen und es ausschließlich auf hochwertig produzierte Sportartikel der Firma abgesehen hatten.

Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts wahrgenommen haben. Hinweise nimmt das ermittelnde Kommissariat 21/22 der Polizei Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

