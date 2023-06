Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Staubsauger und Parfüm aus Auto entwendet

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (7.6) machten sich Diebe an einem weißen Seat zu schaffen, der durch die Besitzerin am Steubenplatz abgestellt wurde. Bisherigen Erkenntnissen nach wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren einen Staubsauger sowie ein Parfüm entnommen.

Hinweise zu den Tätern oder entwendeten Gegenständen nimmt die zuständige Polizeistation in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

