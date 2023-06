Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Baustelle von Kriminellen aufgesucht

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (7.6) verschafften sich Kriminelle Zutritt zu einer Baustelle in der Straße 'Alter Lorscher Weg'. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten sie den Container mit einem passenden Schlüssel und nahmen eine Geldkassette an sich. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt das Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

