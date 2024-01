Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Olsberg - Bruchhausen

Bild-Infos

Download

Olsberg (ots)

Zur Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Olsberg - Bruchhausen konnte Löschgruppenführer Frank Steinrücken neben den anwesenden Mitgliedern auch Vertreter des Ortsvorsteher-Teams, das Stadtratsmitglied Ferdinand Wiegelmann und den stellv. Leiter der Feuerwehr Olsberg Stefan Kesting begrüßen. Die Bruchhauser Feuerwehr setzt sich aktuell aus 35 aktiven Kameradinnen und Kameraden, sieben Mitgliedern der Ehrenabteilung, 18 Jugendfeuerwehrleuten und erstmals auch 19 "Löschfüchsen" in der neugegründeten Kinderfeuerwehr zusammen. Die Löschgruppe ist damit aktuell, als auch in Zukunft personell sehr gut aufgestellt. Im zurückliegenden Kalenderjahr wurde die Einsatzabteilung zu vierzehn Einsätzen alarmiert und übernahm acht Verkehrssicherungen für die Dorfgemeinschaft. Darüber hinaus kam es zu vier Einsätzen der Mobilen Retter zu Herz-Kreislauf-Notfällen in Bruchhausen, die durch Mitglieder der Feuerwehr absolviert wurden. An 32 Übungsabenden wurde sich auf den Ernstfall vorbereitet und dreizehn Kameraden absolvierten Lehrgänge bzw. Fortbildungen in den Bereichen Sprechfunk, Atemschutz, Brandschutzerziehung, Maschinisten, sowie in der Truppmann- und Truppführerausbildung. Neben dem reinen Feuerwehrdienst konnten die Bruchhauser auch auf viele Aktivitäten zurückblicken, zu nennen sind das traditionelle Kartoffelbraten und das Adventsfest, zu denen die Löschgruppe auch viele Gäste aus den Nachbareinheiten begrüßen konnte. Besonders in Erinnerung bleibt auch die Wochenendfahrt zur Jubiläumsveranstaltung des befreundeten Löschzugs Meerbusch-Büderich.

Der stellv. Leiter der Feuerwehr Olsberg Stefan Kesting bedankte sich in seinem Bericht ausdrücklich für das Engagement, das für die Nachwuchsarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr aufgebracht wird. Die Erfahrungen zeigen, dass Einheiten mit aktiver Nachwuchsförderung in der Regel keine Schwierigkeiten hätten, Ehrenamtliche für den späteren Einsatzdienst zu gewinnen. Des Weiteren berichtete Kesting über Verbesserungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung. So ist der Austausch der Atemschutzkleidung in der Stadt Olsberg nahezu abgeschlossen und auch die Ersatzbeschaffungen für Helme und Einsatzstiefel werden fortgesetzt. Ebenfalls ging er auf die laufenden Fahrzeugbeschaffungen ein. Zum einen wird in diesem Jahr ein Fahrzeug für die städtische Kinderfeuerwehr beschafft und zum anderen ein Gerätewagen Logistik.

Letzterer soll mit einem Rollcontainersystem verschiedene Aufgabengebiete wie Atemschutz, Waldbrand oder Wasserförderung über lange Wegestrecken abdecken können. Zum Abschluss seines Berichts verkündete Kesting, dass die Löschgruppe Bruchhausen Ausrichter des Leistungsnachweises der Freiwilligen Feuerwehren im Hochsauerlandkreis sein wird. Nach alphabetischer Reihenfolge der kreisangehörigen Städte werden sich im Jahr 2027 die Feuerwehren zum Wettstreit in Olsberg - Bruchhausen treffen. Die Versammlung begrüßte diese Entscheidung ausdrücklich und sicherte eine gute Organisation zu.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses ist der im städtischen Eigentum befindliche Wanderparkplatz unterhalb der Schützenhalle als Grundstück vorgesehen. Erste Überlegungen zur Ausrichtung des Gebäudes wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie dem Ausschuss Planen und Bauen im vergangenen Jahr bereits vorgestellt. Der Grünstreifen mit Wanderpilz an der Hochsauerlandstraße soll dabei erhalten werden.

Für das Ortsvorsteher-Team berichtete Peter Wiese aus dem aktuellen Haushaltsentwurf der Stadt Olsberg, der in den vergangenen Tagen veröffentlicht wurde. Dieser sieht für 2024 die Änderung des Bebauungsplans vor, ehe im Folgejahr Planungskosten für den Neubau und Gelder für die Parkplatzverlegung vorgesehen sind, um den Verlust der touristischen Parkfläche zu kompensieren. Die eigentlichen Baukosten sind im Haushaltsentwurf für die Jahre 2026 und 2027 verzeichnet. Ebenso ist im Entwurf für Bruchhausen eine Fahrzeugersatzbeschaffung vorgesehen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird dies ein LF 20 KatS, ein Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz. Bei idealem Ablauf könnten Gerätehausneubau und Fahrzeug Ende 2027 in Dienst gestellt werden, so Peter Wiese. Des Weiteren dankte er allen ehrenamtlichen Feuerwehrmitgliedern für ihren Dienst an der Dorfgemeinschaft und nannte hier insbesondere die gute Nachwuchsarbeit und den Einsatz als Mobile Retter, wodurch bereits Menschenleben im Ort gerettet wurden. Abschließend sicherte er die Unterstützung des CDU Ortsverbandes bei den künftigen Veränderungen zu und überreichte ein Sauerländer Flachgeschenk. Den Dankesworten schloss sich Ferdinand Wiegelmann (SPD) als Mitglied des Rates und Vertreter der Kirchengemeinde an. Er verwies jedoch darauf, dass die beschriebenen Haushaltsmittel keine direkten Zusagen wären, sondern Teil einer mittelfristigen Planung, die mit der Haushaltsverabschiedung Ende Februar fixiert werden soll. Es sei wichtig die Politik auch nach den Kommunalwahlen daran zu erinnern. Im Anschluss beförderte Stefan Kesting Florian Barscher, Lukas Schröder, Mika Szczepanski und Lea Schneider zum Oberfeuerwehrmann bzw. zur Oberfeuerwehrfrau, sowie Jan Priebisch zum Unterbrandmeister. Außerdem erhielt Sebastian Schneider die Beförderung zum Hauptbrandmeister. Abschließend bekamen die siebzehn Kameradinnen und Kameraden, die am Leistungsnachweis der Feuerwehren in Hallenberg teilgenommen haben, ihre Urkunden und Abzeichen. Bei den abschließenden Wahlen wurden Schriftführer Thomas Steinrücken, Sprecher der Wehr Thomas Schröder und die Standartenträger Sebastian Schneider und Philipp Schröder in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenprüfer wurde Leon Wiegelmann gewählt. Auch die Mitglieder der unterschiedlichen Festkomitees Thomas Schröder, Niklas Wiegelmann und Lukas Schröder wurden durch die Löschgruppe bestätigt.

Foto (Marvin Kühler) vLnR: Stella. Leiter der Feuerwehr Stefan Kesting, Löschgruppenführer Frank Steinrücken, Mika Szczepanksi, Jan Priebisch, Lukas Schröder, Lea Schneider, Florian Bartscher und Sebastian Schneider.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell