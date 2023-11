Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Tagesworkshop bei der Feuerwehr Olsberg - Antfeld

Am 11. November fand bei der Löschgruppe Antfeld ein Tagesworkshop statt. Neben einem Vortrag über den richtigen Umgang mit verunfallten Elektroautos, einer Einweisung über die verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten an Einsatzstellen mit den vorhandenen Hilfsmitteln und einer Auffrischung zur Bedienung der neuen Pumpe wurden vier Einsatzübungen in den Unterricht eingespielt. Hierfür wurde über die Handys der Einsatzkräfte ein Alarm in die WhatsApp Gruppe geschickt und der Theorieteil wie bei einem echten Einsatz unterbrochen. Meldung bei der ersten Einsatzübung war "Rauchentwicklung an einem Elektrofahrzeug". Hier konnte das zuvor erlernte Wissen direkt angewendet werden. Nach der Mittagspause stand eine Einsatzübung unter Atemschutz am Antfelder Schloss an. Im Anschluss daran gab es vor Ort eine Einweisung in die dort verbaute Hackschnitzelheizung. Bei der dritten Einsatzübung stand eine technische Rettung auf dem Programm. Simuliert wurde, dass ein Pkw mit Anhänger, der beim Rangieren einen Fahrradfahrer übersehen hatte. Der unter dem Anhänger eingeklemmte "Radfahrer" musste gerettet werden. Dafür wurde das Gefährt kontrolliert angehoben und unterbaut, bis der Dummy schonend befreit werden konnte. Bei der letzten Übung wurde eine Einsatzstelle ausgeleuchtet, um eine bewusstlose Person aus einem steilen Böschungsufer zu retten. Parallel dazu musste ein simulierter Böschungsbrand gelöscht werden. Bei gegrillten Würstchen wurde der erfolgreiche Tag anschließend in gemütlicher Runde am Feuerwehrhaus besprochen.

