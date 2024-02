Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: T-Shirts für die Löschfüchse in Olsberg

Olsberg (ots)

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr Olsberg, die "Löschfüchse", haben am Ende des Jahres ihre T-Shirts überreicht bekommen. Gestaltet wurde der Löschfuchs von der gelernten Mediengestalterin Sandra Kocsner, die T-Shirts bedruckt hat Sandra Vahrenholt von Plotterrella. Gemeinsam wurden die Shirts im Feuerwehrhaus in Bigge - Olsberg an die stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin Andrea Bause übergeben. Kurz darauf trafen sich alle 3 Gruppen der Löschfüchse (Bigge-Olsberg, Bruchhausen und Wulmeringhausen) aus dem Stadtgebiet im Feuerwehrhaus in Wulmeringhausen zusammen mit ihren Betreuern zu einem Spielenachmittag mit Tee und Waffeln. Insgesamt erhielten dort 38 der 47 Kinder und die 16 Betreuer ihre neuen T-Shirts. Bei Gemeinschaftsspielen wie Würfelzucker stapeln, Wäsche aufhängen, Luftballons platzen lassen, Federn pusten und Türme bauen mit Tennisbällen und WC-Rollen, verbrachten alle einen bunten Nachmittag.

