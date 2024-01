Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung der Löschgruppe Olsberg - Wulmeringhausen

Olsberg (ots)

Zur Generalversammlung der Löschgruppe Wulmeringhausen konnte der stellvertretende Löschgruppenführer Dr. David Engemann am 27.01.2024 zahlreiche Mitglieder im Feuerwehrhaus begrüßen. Zuvor fand bereits die Agathamesse mit Herrn Pastor Klaus Engel, der seit kurzem im Pastoralverband Bigge - Olsberg tätig und selbst Mitglied der Feuerwehr im Löschzug Bigge - Olsberg ist, statt. Durch seinen anschließenden Besuch auf der Versammlung, konnte sich die Löschgruppe für die festliche Gestaltung der Messfeier persönlich bei ihm bedanken.

Ebenfalls anwesend waren Löschgruppenführer und Ortsvorsteher Markus Rüther, der gemeinsam mit David Engemann durch die Versammlung führte. Der stellvertretende Wehrleiter Stefan Kesting, Ratsmitglied Ralph Menke (SPD), die Jugendfeuerwehrwarte Mario Plitt und Stefan Schmidt, sowie die Kinderfeuerwehrwartinnen Anna Schmidt und Emily Rüther.

Nach Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung folgten die Berichte der Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie der Löschgruppe. Die Kinderfeuerwehr Wulmeringhausen wurde auf dem Stadtfeuerwehrtag in Wulmeringhausen offiziell gegründet. Im Vorfeld fand ein Schnuppernachmittag statt, an dem viele Kinder und Eltern teilnahmen. Die Kinderfeuerwehr besteht aktuell aus elf Löschfüchsen und wird neben den beiden Kinderfeuerwehrwartinnen noch von den vier Betreuerinnen Linda Engemann, Lena Römer, Nina Hoffmann und Jennifer Dolnik betreut. Da die Löschfüchse so eifrig bei der Sache sind, wurde trotz der Pause in den Sommerferien ein zusätzlicher Termin zwischengeschoben. Die Übungshäuser zum Löschen wurden aufgebaut und die Nachwuchsretter konnten den Löschangriff fleißig trainieren. Wenn die Kleinen weiter so viel Begeisterung zeigen, muss sich die Feuerwehr keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Im November fand in Wulmeringhausen eine Weihnachtsfeier aller drei Olsberger Kinderfeuerwehren aus Bruchhausen, Bigge - Olsberg und Wulmeringhausen statt. Hier hatten alle Beteiligten viel Spaß bei Tee, Waffeln und Gemeinschaftsspielen. Die normalen Aktivitäten finden alle vier Wochen statt. Bei der Kinderfeuerwehr können alle Kinder im Alter von 6-12 Jahren mitmachen. Wenn noch weitere Kinder Lust haben, ein Löschfuchs zu werden, können die Eltern sich gerne melden.

Da die Jugendfeuerwehr derzeit nur zwei Mitglieder hat, fanden in 2023 keine üblichen Übungsabende statt. Da die zwei größeren Nachwuchsretter schon ein gewisses Alter haben, konnten und können sie in gewissen Bereichen an dem Übungsabend der großen Vorbilder teilnehmen und sich schon mal langsam an die Arbeit in der aktiven Wehr gewöhnen. Wegen der erfolgreichen Arbeit der Kinderfeuerwehr ist jedoch bald wieder mit neuen Mitgliedern und somit auch einer Wiederaufnahme der Aktivitäten der Jugendfeuerwehr zu rechnen.

Nach coronabedingten Ausfällen konnten endlich wieder Übungsabende und der verschobene Stadtfeuerwehrtag in Wulmeringhausen stattfinden. Beim Stadtfeuerwehrtag konnten viele Feuerwehrfrauen- und Männer aus dem gesamten Stadtgebiet, sowie auswärtige Vereine u. a. aus Boke, Herzebrock - Clarholz und Paderborn begrüßt werden. Ebenso waren viele Vertreter aus Politik, Rat und Verwaltung anwesend. Auch das Waldfest und das traditionelle Kartoffelbraten konnten wieder stattfinden.

Im Jahr 2023 arbeitete die Löschgruppe 15 Einsätze ab. Hier fielen insgesamt 292 Stunden an. Einsätze, Übungsabende, Lehrgänge usw. veranschlagten insgesamt 2579 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Der stellvertretende Wehrleiter Stefan Kesting bedankte sich für die Einladung und richtete Grüße von Rat und Verwaltung, insbesondere von Bürgermeister Wolfgang Fischer und Sachgebietsleiterin Rebecca Ahrens aus. Er bedankte sich für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft am freiwilligen Feuerwehrdienst. Grade die vergangenen Wochen zeigten, wie wichtig eine intakte Feuerwehr ist. Um die Weihnachtszeit gab es viele Strum- und Hochwasserbedingte Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Ein besonderer Dank galt allen, die sich für die enorm wichtige Nachwuchsarbeit engagieren. Im März / April wird im Feuerwehrhaus Wulmeringhausen der Theorieteil der Grundausbildung des Truppmannlehrgangs (TM1) stattfinden. Dieser wird wie in der Vergangenheit schon öfter, wieder einmal zusammen mit Angehörigen der Feuerwehr Bestwig durchgeführt. Kesting berichtete über weitere Informationen aus dem Stadtgebiet und wünschte anschließend allen ein unfallfreies und erfolgreiches Jahr 2024. Im Anschluss daran nahm er noch einige Ehrungen und Beförderungen vor.

Löschgruppenführer Markus Rüther erhielt das Ehrenabzeichen für 35 Jahre Dienst in der Feuerwehr. Beim Stadtfeuerwehrtag erhielten bereits Thomas Wienand und Matthias Becker diese Auszeichnung. Christopher Pieper wurde zum Unterbrandmeister befördert und zum Sicherheitsbeauftragten ernannt. Anna Schmidt wurde zur Hauptfeuerwehrfrau ernannt, Jan Wiepen zum Oberbrandmeister. Das Abzeichen des Hauptbrandmeisters trägt jetzt David Engemann an der Uniform. Thomas Wienand und Christopher Pieper wurden wegen ihrem besonderen Engagement jeweils zum "Feuerwehrmann des Jahres" ernannt.

Auch im Jahr 2023 bildeten sich wieder viele Mitglieder der Löschgruppe in ihrer Freizeit auf Seminaren und Lehrgängen für die Arbeit in der Feuerwehr fort. Emily Rüther besuchte am ZFR in Meschede Enste die Fortbildung Brandschutzerziehung. Den Grundlehrgang Truppmann 2 absolvierten Leon Meyer und Felix Rüther. An der Sprechfunkerausbildung nahmen Leon Meyer, Felix Rüther und Emily Rüther teil. Die Lehrgänge Absturzsicherung, Technische Hilfe Bahn und Ölschaden besuchte Jan Wiepen. Zu den Lehrgängen Unfallverhütung und Öffentlichkeitsarbeit in der Kinderfeuerwehr fuhr Anna Schmidt Das Seminar Sicherheitsbeauftragter absolvierte Christopher Pieper. Markus Rüther wurde noch im Thema Brandverläufe geschult.

