POL-PDKH: Tätliche Auseinandersetzung mittels Messer und Metallstangen

Bad Kreuznach (ots)

Am 30.10.2023, um 21:10 Uhr, kam es in Bad Kreuznach, in der Kurhausstraße, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Eine Gruppe von 6 Männern im Alter von 19 bis 24 Jahren befanden sich teilweise in einem parkenden Pkw bzw. standen um diesen herum, als sie von einer weiteren Gruppe unbekannter Männer attackiert wurden. Die ca. 7-10 Angreifer griffen die Männer mittels Metallstangen und Messer an. Durch den Angriff wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Drei der Männer erlitten hierbei Stichverletzungen. Insgesamt mussten 4 Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 24jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Die 3 weiteren Personen konnten nach wenigen Stunden wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Angreifer sind zum jetzigen Zeitpunkt alle flüchtig.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Hinweise zum Tatgeschehen können jederzeit bei Polizeiinspektion Bad Kreuznach getätigt werden.

