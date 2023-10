Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht auf der B428 - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 01:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B428 in Bad Kreuznach in Höhe der Diskothek 'VIVA'. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Fahrzeug mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Fahrbahnteiler. Durch die Kollision wurden die Begrenzungselemente auf einer Länge von ca. 10m aus der Verankerung gerissen und über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt. Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhren die umherliegenden Teile. Der/Die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Diese musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten für ca. eine Stunde einseitig gesperrt werden.

Die Polizei Bad Kreuznach erbittet Zeugenhinweise unter der 0671 8811 101.

