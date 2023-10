Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwan auf der Charles-de-Gaulle-Straße in Bad Kreuznach beeinflusst Feierabendverkehr

Bad Kreuznach - Charles-de-Gaulle-Straße (ots)

Ein renitenter Schwan hat am heutigen Mittwoch gegen 16:30 Uhr in Bad Kreuznach den Feierabendverkehr auf der Charles-de-Gaulle-Straße in Bad Kreuznach nicht unerheblich beeinträchtigt. Das Tier verblieb trotz dem Einsatz von Hupe und Martinshorn der eingesetzten Streife auf der Fahrbahn und Verkehrsteilnehmer mussten die Einsatzstelle umfahren. Nachdem der Schwan aggressiv auf das Herantreten der Beamten reagiert hatte, wurde die Feuerwehr (Löschbezirk Nord) zur Unterstützung angefordert. Mit vereinten Kräften konnte das Tier letztendlich wieder in die Nahe verbracht werden, worauf es sich schnatternd entfernte. Der Schwan und die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt.

