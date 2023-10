Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht - Verkehrsinsel überfahren

Frei-Laubersheim (ots)

Am 14.10.2023 gegen 06:50 Uhr wurde der PI Bad Kreuznach ein beschädigtes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel am Kreisel Frei-Laubersheim B420/B428/L409 gemeldet. Die Streife konnte anhand des Schadens feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den Kreisel in Richtung Neu-Bamberg verlassen haben musste. Hierbei verlor jener die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Verkehrsinsel an der Ausfahrt Richtung Neu-Bamberg und kollidierte mit dem dortigen Verkehrsschild. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile vom Verursacher aufgefunden werden, die einem Seat zuzuordnen sein dürften. Zeugen vom Unfall werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden. Hinweise zu festgestellten verdächtigen Fahrzeugen mit entsprechendem frischen Frontschaden werden werden gerne entgegengenommen.

