Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: folgenreicher Verkehrsunfall für Vater und Sohn in der Baumstraße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Baumstraße (ots)

Ein Verkehrsunfall am 14.10.2023 gegen 21 Uhr hatte sowohl für einen erst 14 Jahre alten PKW-Fahrer, als auch für seinen 35 Jahre alten Vater unangenehme Folgen:

Zunächst wurde von Zeugen der PI Bad Kreuznach gegen 21 Uhr in der Baumstraße/Ecke Helenenstraße in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall gemeldet. Ein PKW sei rückwärts gegen eine dort befindliche Straßenlaterne gefahren und danach von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich, dass ein in unmittelbarer Nähe zur Unfallörtlichkeit wohnender erst 14 Jahre alter Junge sich die Schlüssel zu dem Fahrzeug seiner Eltern widerrechtlich angeeignet hatte und den PKW zu einer Spritztour ausfahren wollte. Dabei verwechselte der junge Mann bei dem automatikgetriebenen PKW den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang und stieß daraufhin mit der hinteren Stoßstange gegen die Straßenlaterne, so dass diese umgebogen wurde. Der nun vor Ort erschienene Vater des jugendlichen Unfallfahrers fuhr den PKW dann aus ungeklärten Gründen nach gehaltener Standpauke für seinen Sohn in die Rüdesheimer Straße nach Bad Kreuznach und stellte ihn dort auf einem Parkplatz ab. Ungünstigerweise verfügt auch der Vater über keine gültige Fahrerlaubnis, so dass neben der Aufarbeitung des Unfallgeschehens mit seinem Sohn auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf ihn wartet...Daran änderte auch der verzweifelte Versuch der Familie die umgebogene Laterne mit Muskelkraft wieder aufzurichten nichts. Der Gesamtschaden an PKW und Laterne dürfte bei ca. 5000 EUR liegen.

