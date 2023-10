Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: B41 - Falschfahrer

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 27.10.2023, gegen 23.13 Uhr gingen vermehrt Notrufe und Anrufe bei der Polizei über einen Falschfahrer auf der B41 ein. Der Falschfahrer befuhr die B41 in Richtung BAB 61 auf der falschen Fahrbahnseite. Es kam zu einigen gefährlichen Fahrmanövern. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell