Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11:20 Uhr, kam es im Bereich des Rudolstädter Rechnungshofes zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen im Gegenverkehr. Eine Kolonne aus einem LKW sowie zwei dahinterfahrenden PKW fuhr die Lengefeldstraße in Rudolstadt aus Weimar kommend in Richtung Jena entlang. An einer Engstelle stoppte der LKW verkehrsbedingt, ebenso der dahinterfahrende PKW. Ein 35-jähriger, an dritter Position, Fahrender, konnte aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse nicht mehr rechtzeitig bremsen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der Fahrer auf die andere Fahrbahnseite- hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, die 53-jährige Unfallgegnerin wurde durch die Kollision leicht verletzt.

