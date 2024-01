Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Bagger bei Brand auf Firmengelände beschädigt

Unterwellenborn/ OT Könitz (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden kam es zum Brand von zwei Baggern auf einem Firmengelände in Unterwellenborn, OT Könitz. Zeugen meldeten kurz vor 02 Uhr einen Feuerschein in der Pößnecker Straße beim ortsansässigen Frachtspeditionsdienst und informierten Feuerwehr und Polizei. Nach Einschätzung des Kriminaldauerdienstes der KPI Saalfeld steht der Verdacht der Brandstiftung durch eine bislang unbekannte Person im Raum. An den zwei betroffenen Umlaufbaggern, die schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten, entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld wird im Laufe des heutigen Donnerstages zum Einsatz kommen. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, gegen 01:30 Uhr bis gegen 02:00 Uhr, Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Nennung der Vorgangsnummer 0014261 unter 03672-417 1464 an die KPI Saalfeld.

