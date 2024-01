Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW überschlägt sich

Lichtenhain/ Mellenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Kreisstraße 139 bei Mellenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein Mitsubishi-Fahrer war auf der Strecke von Lichtenhain kommend in Richtung Mellenbach unterwegs, als er auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sodann kam der PKW nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und kippte aufs Dach. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, lediglich am Mitsubishi entstand Sachschaden. Nach rund zwei Stunden wurde die vorübergehende Vollsperrung aufgehoben, der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell