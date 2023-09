POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener pöbelt Polizisten an (26.09.2023)

Stockach (ots) - Am Dienstagvormittag hat sich auf der Leonhardstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Traktor umgekippt und eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 31-Jähriger war mit einem neuen Traktor auf der Leonhardstraße in Richtung Stahringen unterwegs. In einer abschüssigen Kurve schob sich der mit Äpfeln beladene Anhänger auf den Traktor, so dass ...

