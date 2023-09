Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Umgekippter Traktor auf der Leonhardstraße (26.09.2023)

Stockach (ots)

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Leonhardstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Traktor umgekippt und eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 31-Jähriger war mit einem neuen Traktor auf der Leonhardstraße in Richtung Stahringen unterwegs. In einer abschüssigen Kurve schob sich der mit Äpfeln beladene Anhänger auf den Traktor, so dass das Zugfahrzeug schließlich umkippte. Dabei erlitt der 31-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An dem neuen Traktor entstand Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Während der Bergung des landwirtschaftlichen Geräts musste die Straße für rund vier Stunden voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

