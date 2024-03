POL-Bremerhaven: Aggressiver Mann belästigt Besucher des Klinikums - Ingewahrsamnahme durch Polizei

Polizei Bremerhaven

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochabend, 27. März, zu einem Einsatz vor dem Klinikum Reinkenheide alarmiert.

Mehrere Passanten schilderten den gegen 20.30 Uhr eingetroffenen Polizeibeamten, dass ein ihnen unbekannter Mann sich ihnen und anderen Passanten gegenüber grundlos aggressiv und bedrohlich verhielt. Die Beamten konnten die offenbar alkoholisierte Person noch in der Nähe des Einganges der Klinik entdecken. Sie belehrten den 39-jährigen Mann zunächst und versuchten, den Grund seines Verhaltens zu erfragen. Dieser machte jedoch dazu keine Angaben und befolgte auch nicht den von den Polizisten mehrfach ausgesprochenen Platzverweis, so dass eine Ingewahrsamnahme unumgänglich wurde. Dabei leistet der 39-Jährige Widerstand, wurde aber letztlich festgenommen und in eine Zelle des Polizeigewahrsams transportiert.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

