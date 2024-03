Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Vorfahrt missachtet

Sechs Verletzte und zwei kaputte Autos sind die Bilanz eines Unfalles am Sonntag auf der Landesstraße 1214 bei Zell.

Ulm (ots)

Gegen 12.40 Uhr war eine 78-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Göppinger Straße unterwegs. An der Einmündung in die Landesstraße 1214 bog sie nach links in Richtung Gammelshausen ab. Hierbei übersah die Fahrerin wohl eine 41-Jährige, welche mit ihrem BMW von Bad Boll kommend, auf der Vorfahrtstraße fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 78-Jährige im Mercedes erlitt dabei schwere Verletzungen. Ihre drei Mitfahrende im Alter von vier, 14 und 70 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Kliniken. Auch die 41-jährige BMW Fahrerin und ihre 18-jährige Mitfahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in Kliniken eingeliefert.

Das Polizeirevier Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 20.000 Euro und am BMW auf 30.000 Euro. Die Feuerwehr Zell war mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber, zwei Notarztwagen und fünf Rettungswagen vor Ort. Abschleppunternehmen bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße bis gegen 15.00 Uhr voll und bis 16.10 Uhr teilweise gesperrt.

++++0580000(TH)

