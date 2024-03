Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Kasse aufgebrochen und Honig entwendet/ Beute machten Unbekannte in einem Verkaufsstand im Uhinger Stadtteil Sparwiesen.

Ulm (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag in einem Verkaufsstand in der Hattenhofer Straße die Kasse auf und entwendeten das Bargeld. Auch Honig nahmen die Täter mit. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/9381-0)und ist auf der Suche nach Zeugen.

++++0579373(TH)

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

