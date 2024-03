Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nach Streit über den Fuß gefahren

52-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Ulm (ots)

Am Samstag kam es gegen 21.45 Uhr am Trollingerweg zwischen einem 52-Jährigen und einem 31-Jährigen vor einem Geschäft zu einem Streitgespräch. Der 52-Jährige bedrohte hierbei den jüngeren Kontrahenten mehrfach verbal. Dann stieg er in seinen Mercedes ein und fuhr dem 31-Jährigen über den Fuß. Die Verletzungen waren zum Glück nur leicht. Der Mercedes-Fahrer musste nach dem Vorfall seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr entgegen.

