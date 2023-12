Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerer Raub

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am heutigen Sonntagabend kam es in der Uferstraße in Thaleischweiler-Fröschen im Bereich der Sparkasse gegen 22:15 Uhr zu einem Raubdelikt, bei dem 3 junge Männer unter Vorhalt eines Messers einen einstelligen Betrag erbeuteten. Der 21-jährige Ge-schädigte schaffte es, sich in ein angrenzendes Wohnhaus zu flüchten und von dort die Polizei zu verständigen. Die Täter flohen von der Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wald-fischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270, in Verbindung zu setzen. |piwfb

