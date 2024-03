Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - 18-Jährige tödlich verletzt

Am Montag ereignete sich ein schwerer Unfall bei Erbach.

Ulm (ots)

Um 5.20 Uhr war die 18-Jährige auf der K7375 von Dellmensingen in Richtung Erbach unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam die VW-Fahrerin nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Durch den seitlichen Aufprall mit der Fahrerseite erlitt die junge Frau tödliche Verletzungen. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Unfallaufnahme ist die K7375 derzeit in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern an.

