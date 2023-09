Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in Lagerzelt am Hitscherhof gelegt, Traktor beschädigt

Maßweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 20.09.23 auf Donnerstag, den 21.09.23 versuchten unbekannte Täter in einem größeren Lagerzelt einen Traktor des Golfclubs in Brand zu setzen. Ein brennbarer Gegenstand, vermutlich eine PET-Flasche mit unbekanntem Inhalt, wurde unter einem Reifen des Traktors angezündet. Glücklicherweise griff das Feuer nicht weiter um sich und beschädigte nur den Traktor. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell