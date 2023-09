Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrer eines E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 23.09.2023 um 15:25 Uhr wird der 16-jährige Fahrer eines E-Scooter in der Kreuzgasse in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergeben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser ergab, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von THC stand. Im Anschluss wurde ihm auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich wegen des Fahrens unter Betäubungsmittel verantworten. Nach Beendigung der Maßnahme wurde der Jugendliche seiner Mutter überstellt. pdps

