POL-PDPS: Kelleraufbruch in der Ringstraße in Pirmasens

Zweibrücken (ots) - Am Freitag, den 22.09.2023, um 22:45 Uhr kam es in der Luitpoldstraße zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß abgestellten PKW. An dem Fahrzeug konnten tiefe Kratzspuren an der Schiebetür des weißen Citroen Jumper festgestellt werden. Hier kam es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Der männliche Täter, welcher beim ...

