Eine gefährliche Entdeckung machte am Freitag ein Hausbesitzer in Heidenheim a.d. Brenz.

Der Hausbesitzer stieß gegen 12.45 Uhr in seinem Garten in der Nattheimer Straße auf die Handgranate. Dort hatte der 53-Jährige Arbeiten durchgeführt und den gefährlichen Gegenstand gefunden. Er handelte richtig und verständigte die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an und barg die französische Granate. So konnte die Gefahr beseitigt werden. Laut den Spezialisten handelte es sich noch um ein Überbleibsel aus dem zweiten Weltkrieg.

Die Polizei rät: Auch Jahrzehnte nach dem Ende des zweiten Weltkriegs werden in Deutschland immer noch alte Kampfmittel aufgefunden. Alterungserscheinungen wie Korrosion machen Bomben und Munition zu einer unberechenbaren Gefahr für die Bevölkerung. Daher sollten Sie den Umgang mit Kampfmitteln ausschließlich Spezialisten überlassen. Sollten Sie bei Grabungsarbeiten Kampfmittel auffinden:

- Stellen Sie die Arbeiten sofort ein - Sichern Sie die Baustelle gegen Zutritt - Verlassen Sie die Baustelle und verständigten Sie sofort die Polizei.

