POL-Bremerhaven: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag, 22. März, und Montagvormittag, 25. März, in ein Einfamilienhaus in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen. Die Täter verschafften sich offenbar über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt in das Haus an der östlichen Walter-Delius-Straße. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie diverse Elektrogeräte ...

